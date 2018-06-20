В Псковской области над программой исполнения майского указа начнут работать с 25 июня

ТАСС, 20 июня. Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам в Псковской области, который займется разработкой программы исполнения майского указа президента России, будет сформирован до 25 июня, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"С этой целью [для разработки программы исполнения майского указа] при администрации Псковской области создан Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В его состав, который должен быть сформирован до 25 июня, кроме специалистов администрации региона и органов исполнительной власти войдут эксперты, представители бизнеса и общественности", - говорится в сообщении по итогам встречи врио губернатора региона Михаила Ведерникова и полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова.

Ведерников сообщил, что по его поручению органы исполнительной власти области уже анализируют, что регион может сделать своими силами, а где и в каком объеме потребуется поддержка федерального центра. По его словам, власти Псковской области продолжат участие в федеральных программах и будут добиваться того, чтобы при распределении финансирования учитывались особенности региона.

При этом Беглов поручил врио губернатора продолжать уделять внимание вопросам, связанным с исполнением майских указов президента 2012 года, и обратил внимание на необходимость создавать дополнительные места в детских садах и школах, повышать зарплаты работников бюджетной сферы.

В среду Беглов совершил рабочую поездку в Псковскую область. Вместе с Ведерниковым он посетил несколько социальных объектов и объектов сферы культуры и провел рабочую встречу по вопросам реализации социальной политики и приграничного сотрудничества в муниципалитетах, граничащих со странами Европы.