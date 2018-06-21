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Государственный визит президента Южной Кореи в РФ начнется со встречи с Медведевым

Политика
21 июня, 0:05 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ/МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Переговоры Мун Чжэ Ина и президента России Владимира Путина намечены на 22 июня

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СЕУЛ/МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Государственный визит президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Россию начинается в четверг. Центральным его событием станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые состоятся в пятницу, 22 июня. На четверг же запланирована встреча Мун Чжэ Ина с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Председатель правительства РФ и президент Республики Корея обсудят состояние и перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Республики Корея с упором на реализацию крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, высоких технологиях, на транспорте и в других областях", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"22 июня в Москве пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-южнокорейских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах", - заявили в пресс-службе Кремля.

"Состоится обмен мнениями по региональным проблемам, прежде всего по ситуации на Корейском полуострове", - добавили в пресс-службе российского лидера. "К подписанию подготовлен ряд совместных документов", - сообщили в Кремле.

Во время визита Мун Чжэ Ин также первым из южнокорейских президентов выступит с речью в Государственной думе.

Планируется также, что президент Южной Кореи посетит Ростов-на-Дону, где посмотрит матч между командами его страны и Мексики на чемпионате мира по футболу. В субботу он вылетит обратно в Республику Корея.

Как сообщил представитель правительства Южной Кореи, нынешний визит будет первым посещением Мун Чжэ Ином российской столицы после его избрания на высший государственный пост в мае 2017 года, а также первый государственный визит президента Республики Корея в РФ с 1999 года.

Общая цель - денуклеаризация Кореи

Накануне визита в РФ президент Республики Корея дал эксклюзивное интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману для ТАСС, "Российской газеты" и телеканала "Россия 24", в котором поделился своими планами и ожиданиями от поездки. В нем Мун Чжэ Ин, в частности, указал, что у него и Путина общая цель - добиться мира и безъядерного статуса Корейского полуострова.

"У нас с президентом Путиным общая цель: это установление мира и достижение денуклеаризации на Корейском полуострове. Это обязательно приведет к активизации экономического развития не только двух Корей", - сказал он, отметив, что в дальнейшем в этот процесс может быть вовлечена и Россия.

Кроме того, Мун Чжэ Ин отметил, что при установлении системы мира на Корейском полуострове можно будет говорить "об установлении многостороннего механизма обеспечения безопасности" в регионе. "Мы должны стремиться к этому. Могу констатировать, что между Путиным и мной общая цель и единое мнение, и мы вместе стремимся к этому", - добавил он.

Мун Чжэ Ин также отметил, что Россия оказывала помощь в этом, поддерживая и выполняя санкции в отношении КНДР в рамках Совета Безопасности ООН.

Мир и процветание Евразии

По словам южнокорейского президента, у него и Путина общее видение и в отношении перспектив построения мира и процветания на Евразийском континенте.

"У господина президента [Путина] своя политика по развитию Дальневосточного региона РФ и Сибири, моя же политика нацелена на развитие сотрудничества с восточными странами, в том числе и с Россией. У этих политик много общего. При этом Россия для Кореи является очень важным партнером для совместного развития в будущем", - сказал он.

Двустороннее сотрудничество

Мун Чжэ Ин сообщил, что Республика Корея и Россия в ходе государственного визита могут подписать соглашения о всестороннем развитии экономического сотрудничества. "В наших странах работает межправительственная комиссия, в рамках которой обсуждаются самые разные вопросы экономического сотрудничества. Как раз сейчас готовятся документы, которые могут быть подписаны в ходе моего визита в Россию", - отметил глава Южной Кореи.

По его словам, в этом процессе участвуют не только правительства двух стран, но и заинтересованные организации и частные предприятия.

Южнокорейский президент подчеркнул, что еще в прошлом году определил наиболее приоритетные области двустороннего экономического сотрудничества. "Это железная дорога, газ, электроэнергия, строительство портовой инфраструктуры, сельское хозяйство, рыболовство, судостроение и так далее", - сказал Мун Чжэ Ин.

Он указал на необходимость "сосредоточенно развивать сотрудничество" с российской стороной именно по этим направлениям, напомнив, что в прошлом году при президентской администрации был сформирован Комитет по северному экономическому сотрудничеству, через который идет экономическое взаимодействие с РФ.

По словам президента, благодаря ускорению экономического сотрудничества между Южной Кореей и РФ объем двусторонней торговли достиг в 2017 году $19 млрд, увеличившись на 40% по сравнению с предыдущим годом. "Я считаю, что это только начало. У нас есть большой потенциал, который еще не исчерпан", - резюмировал Мун Чжэ Ин.

Трехсторонние проекты

Южнокорейский президент дал понять, что еще одной из тем саммита могут стать крупные трехсторонние проекты в сфере транспортной инфраструктуры и энергетики с привлечением к ним КНДР.

"У России и Южной Кореи существует большой потенциал в том, что касается экономических, гуманитарных и культурных обменов. Он еще не исчерпан. Мы можем привлечь и Северную Корею к этому сотрудничеству", - сказал он, отметив, что при наличии необходимых условиях может быть реализован целый ряд инициатив.

В качестве примера масштабных потенциальных трехсторонних проектов он назвал соединение железнодорожных систем трех стран, благодаря чему, по словам президента, грузы из Южной Кореи будут поставляться через КНДР и Россию в Европу.

"После соединения Транскорейской железной дороги она может выйти на Транссибирскую магистраль. В этом случае грузопоток из Южной Кореи может пойти через Транссиб до Европы. Это принесет экономическую выгоду не только Южной и Северной Кореям, но и России", - сказал Мун Чжэ Ин.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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Россия Мексика Республика Корея
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Ситуация на Корейском полуострове
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