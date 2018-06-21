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Лавров обсудит с генсеком ООН ситуацию в Сирии и взаимодействие РФ с организацией

Политика
21 июня, 0:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Антониу Гутерриш ранее уже встретился с президентом РФ Владимиром Путиным

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведут в четверг переговоры, основными темами которых станут ситуация в Сирии и вопросы взаимодействия России с всемирной организацией. Последний раз такая встреча состоялась в январе в Нью-Йорке, куда российский министр прибывал для участия в двух заседаниях Совета Безопасности ООН.

"Состоится обсуждение современного состояния международных отношений, в том числе кризис "многосторонности" в мировой дипломатии, роль СБ ООН в решении наиболее актуальных международных и региональных проблем, включая Сирию, а также другие вопросы взаимоотношений России с организацией, в том числе в контексте 70-летия начала деятельности ООН на территории России", - сообщили в МИД РФ.

Административный глава всемирной организации прибыл в российскую столицу в среду и уже встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, а также побеседовал с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Гутерриш, португалец по национальности, посетил матч сборных Португалии и Марокко, победу в котором со счетом 1:0 одержала команда его родной страны. Накануне визита в Москву генсек ООН не стал подробно рассказывать о повестке переговоров, однако отметил, что воспользуется возможностью обсудить вопросы, "касающиеся многочисленных областей сотрудничества между ООН и Россией".

Сирия в фокусе внимания

Россия в июне приняла председательство в СБ ООН, сконцентрировавшись на проблематике урегулирования кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В ходе переговоров Лавров и Гутерриш обсудят роль Совбеза в урегулировании сирийского кризиса.

В Москве неоднократно подчеркивали необходимость реализации положений резолюции 2254 СБ ООН, в соответствии с которой сами сирийцы должны договариваться о будущем страны при поддержке международного сообщества под эгидой ООН. Глава российского дипведомства заявлял, что три страны - гаранта астанинского процесса (РФ, Иран и Турция) действуют в соответствии именно с этой резолюцией и именно в рамках этого документа выдержаны решения прошедшего в Сочи Конгресса сирийского национального диалога.

Выход США из СПЧ

Не исключено, что одной из тем встречи Лаврова и Гутерриша станет объявленное во вторник решение США о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ). Вашингтон обвинил этот орган в политической предвзятости и защите "нарушителей прав человека". Соединенные Штаты готовы вновь присоединиться к этой структуре в случае ее реформирования.

В Москве таким решением не удивлены, однако аргументация американской стороны вызвала недоумение. Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов напомнил, что "ни одно государство в мире не свободно от нарушений прав человека и в США таковые носят массовый и систематический характер", назвав прозвучавшие со стороны Вашингтона обвинения лицемерием.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что США нанесли удар по собственной правозащитной репутации и продемонстрировали "пренебрежение уже не к СПЧ, а в принципе к ООН и структурам, которые в нее входят". Российская же сторона, заверила дипломат, продолжит усилия по развитию конструктивного и деполитизированного диалога в этом органе.

Центральная роль в мировых делах

В Москве подчеркивают, что ООН, будучи универсальной по своему составу, "обладает уникальными преимуществами по сравнению со всеми остальными международными и региональными объединениями и форумами". "Убеждены, что только посредством коллективных усилий международное сообщество сможет эффективно противостоять вызовам XXI столетия, которые несут опасность всей системе международных отношений. В их числе возникновение новых и обострение застаревших региональных кризисов, террористическая угроза, глобальные финансово-экономические проблемы, природные катастрофы, задача сохранения окружающей среды и многие другие", - отметили в МИД РФ.

Всемирная организация, указали в дипведомстве, призвана сыграть ведущую роль в объединении международных усилий для противодействия вызовам глобальной стабильности. "Залог эффективности деятельности ООН - объективность, беспристрастность при рассмотрении острых мировых проблем, нацеленность на учет всей гаммы позиций государств-членов. Генеральному секретарю ООН принадлежит в этом процессе заметная роль", - заявили в министерстве.

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Темы
Кризис в Сирии Выход США из Совета ООН по правам человека
Персоны
Кирилл (патриарх) Гутерриш, Антониу Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович Захарова, Мария Владимировна Гатилов, Геннадий Михайлович
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