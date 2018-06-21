Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутаты Госдумы встретятся с главой Южной Кореи и заслушают доклад омбудсмена

Политика
21 июня, 0:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Речь Мун Чжэ Ина станет первым выступлением лидера какой-либо страны на пленарном заседании палаты в седьмом депутатском созыве

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выступит в четверг в Госдуме в рамках своего официального визита в Россию.

"Мы продолжаем практику выступлений иностранных лидеров перед российским депутатским корпусом. Это весьма конструктивный формат для развития двустороннего сотрудничества и диалога на международных площадках", - заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как пояснили в аппарате нижней палаты парламента, речь Мун Чжэ Ина станет первым выступлением лидера какой-либо страны на пленарном заседании палаты в седьмом депутатском созыве.

Южнокорейский лидер в рамках своего государственного визита в Россию в четверг встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, а в пятницу - с президентом Владимиром Путиным.

Ранее, как напомнили в аппарате Госдумы, на Охотном ряду в разные годы выступали Цзян Цзэминь (председатель КНР с 1993 по 2003 год), Билл Клинтон (президент США в 1993-2001 годах), Хайнц Фишер (президент Австрии с 2004 по 2016 год), лидеры Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев, также Уго Чавес, занимавший пост президента Венесуэлы с 1999 по 2013 год.

Доклад уполномоченного

Кроме того, в четверг депутаты заслушают ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Его омбудсмен уже представила президенту РФ Владимиру Путину, сам текст доклада был опубликован в "Российской газете" 16 апреля.

Согласно документу, всего за 2017 год к уполномоченному поступило 41,84 тыс. жалоб и других обращений граждан. По индивидуальным и коллективным жалобам омбудсмен оказала помощь в защите прав более чем 250 тыс. граждан. В докладе уполномоченный обращает внимание, в частности, на проблемы с обеспечением граждан дорогостоящими лекарствами, на лишение их гражданства РФ из-за произвола чиновников, на необходимость ограничения сроков нахождения в СИЗО подсудимых, а также отмечает важность введения представителя обвинения в судебных процессах по административным делам. По данным омбудсмена, 46% россиян считают, что права человека в РФ нарушаются.

В середине мая Москалькова провела встречи со всеми думскими фракциями. Так, обсуждая доклад с либерал-демократами она заявила, что будет просить депутатов Госдумы законодательно расширить полномочия сотрудников своего аппарата для того, чтобы в полной мере выполнять свои функции. По словам омбудсмена, сотрудников ее аппарата не пускают проверять соблюдение прав человека в местах лишения свободы, потому что это не предусмотрено законом.

На встрече с одной из внутрифракционных групп "Единой России" Москалькова обсудила с депутатами обозначенную в докладе проблему незаконного лишения российского гражданства в случаях неправильного оформления документов. Парламентарии отмечали, что подобная проблема наблюдается у жителей Крыма, в связи с чем уполномоченный предложила провести для крымчан "паспортную амнистию", высказав мнение, что "если люди не имеют другого гражданства, недвижимости на Украине, другого паспорта, то им нужно простить ошибки оформления".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мун Чжэ Ин Клинтон, Билл Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич Назарбаев, Нурсултан Абишевич Москалькова, Татьяна Николаевна
Страны
Россия Украина Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
2
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
3
СМИ: авианосцы США не смогут противостоять ВМФ России в случае конфликта в Балтийском море
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
РБК: ФАС начала расследование о картельном сговоре между Минздравом и "Р-Фарм"
6
"Железо с мозгами": какое оружие России умеет "думать"
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости