Депутаты Госдумы встретятся с главой Южной Кореи и заслушают доклад омбудсмена

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выступит в четверг в Госдуме в рамках своего официального визита в Россию.

"Мы продолжаем практику выступлений иностранных лидеров перед российским депутатским корпусом. Это весьма конструктивный формат для развития двустороннего сотрудничества и диалога на международных площадках", - заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как пояснили в аппарате нижней палаты парламента, речь Мун Чжэ Ина станет первым выступлением лидера какой-либо страны на пленарном заседании палаты в седьмом депутатском созыве.

Южнокорейский лидер в рамках своего государственного визита в Россию в четверг встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, а в пятницу - с президентом Владимиром Путиным.

Ранее, как напомнили в аппарате Госдумы, на Охотном ряду в разные годы выступали Цзян Цзэминь (председатель КНР с 1993 по 2003 год), Билл Клинтон (президент США в 1993-2001 годах), Хайнц Фишер (президент Австрии с 2004 по 2016 год), лидеры Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев, также Уго Чавес, занимавший пост президента Венесуэлы с 1999 по 2013 год.

Доклад уполномоченного

Кроме того, в четверг депутаты заслушают ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Его омбудсмен уже представила президенту РФ Владимиру Путину, сам текст доклада был опубликован в "Российской газете" 16 апреля.

Согласно документу, всего за 2017 год к уполномоченному поступило 41,84 тыс. жалоб и других обращений граждан. По индивидуальным и коллективным жалобам омбудсмен оказала помощь в защите прав более чем 250 тыс. граждан. В докладе уполномоченный обращает внимание, в частности, на проблемы с обеспечением граждан дорогостоящими лекарствами, на лишение их гражданства РФ из-за произвола чиновников, на необходимость ограничения сроков нахождения в СИЗО подсудимых, а также отмечает важность введения представителя обвинения в судебных процессах по административным делам. По данным омбудсмена, 46% россиян считают, что права человека в РФ нарушаются.

В середине мая Москалькова провела встречи со всеми думскими фракциями. Так, обсуждая доклад с либерал-демократами она заявила, что будет просить депутатов Госдумы законодательно расширить полномочия сотрудников своего аппарата для того, чтобы в полной мере выполнять свои функции. По словам омбудсмена, сотрудников ее аппарата не пускают проверять соблюдение прав человека в местах лишения свободы, потому что это не предусмотрено законом.

На встрече с одной из внутрифракционных групп "Единой России" Москалькова обсудила с депутатами обозначенную в докладе проблему незаконного лишения российского гражданства в случаях неправильного оформления документов. Парламентарии отмечали, что подобная проблема наблюдается у жителей Крыма, в связи с чем уполномоченный предложила провести для крымчан "паспортную амнистию", высказав мнение, что "если люди не имеют другого гражданства, недвижимости на Украине, другого паспорта, то им нужно простить ошибки оформления".