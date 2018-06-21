Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МВД РФ прибыл в Нью-Йорк на саммит полицейских служб стран ООН

Политика
21 июня, 0:10 дата обновления: 21 июня, 0:12 UTC+3

Владимир Колокольцев также встретится с заместителем генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа и генеральным комиссаром Национального агентства полиции Республики Корея Ли Чхоль Соном

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия во втором саммите руководителей полицейских ведомств государств - членов ООН, который пройдет в штаб-квартире международной организации. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк, где примет участие во втором саммите руководителей полицейских служб государств - членов ООН", - сказала она.

По ее словам, запланировано выступление министра на саммите, а также двусторонние встречи с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа и генеральным комиссаром Национального агентства полиции Республики Корея Ли Чхоль Соном.

Как сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в предстоящем в четверг саммите примут участие главы правоохранительных ведомств из 193 стран мира. "Они представят свое видение деятельности полиции ООН, а также обсудят возможные договоренности для повышения эффективности борьбы с угрозами безопасности, прежде чем они приобретут трансграничный характер", - сказал он.

"Саммит подведет определенную черту под работой по модернизации полиции всемирной организации, которую ведет генеральный секретарь [ООН] Антониу Гутерриш", - полагает Дюжаррик.

Первый саммит руководителей полицейских служб государств ООН состоялся два года назад. Выступая на нем, Колокольцев назвал приоритеты деятельности возглавляемого им ведомства, заявил о готовности увеличить присутствие МВД России в миротворческих миссиях ООН, а также подтвердил обязательства РФ по подготовке афганских правоохранителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Республика Корея
Персоны
Колокольцев, Владимир Александрович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
2
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
3
СМИ: авианосцы США не смогут противостоять ВМФ России в случае конфликта в Балтийском море
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
РБК: ФАС начала расследование о картельном сговоре между Минздравом и "Р-Фарм"
6
"Железо с мозгами": какое оружие России умеет "думать"
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости