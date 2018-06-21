Глава МВД РФ прибыл в Нью-Йорк на саммит полицейских служб стран ООН

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия во втором саммите руководителей полицейских ведомств государств - членов ООН, который пройдет в штаб-квартире международной организации. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк, где примет участие во втором саммите руководителей полицейских служб государств - членов ООН", - сказала она.

По ее словам, запланировано выступление министра на саммите, а также двусторонние встречи с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа и генеральным комиссаром Национального агентства полиции Республики Корея Ли Чхоль Соном.

Как сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в предстоящем в четверг саммите примут участие главы правоохранительных ведомств из 193 стран мира. "Они представят свое видение деятельности полиции ООН, а также обсудят возможные договоренности для повышения эффективности борьбы с угрозами безопасности, прежде чем они приобретут трансграничный характер", - сказал он.

"Саммит подведет определенную черту под работой по модернизации полиции всемирной организации, которую ведет генеральный секретарь [ООН] Антониу Гутерриш", - полагает Дюжаррик.

Первый саммит руководителей полицейских служб государств ООН состоялся два года назад. Выступая на нем, Колокольцев назвал приоритеты деятельности возглавляемого им ведомства, заявил о готовности увеличить присутствие МВД России в миротворческих миссиях ООН, а также подтвердил обязательства РФ по подготовке афганских правоохранителей.