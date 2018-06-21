КПРФ выдвинула кандидата на пост главы Хакасии

ТАСС, 21 июня. Коммунистическая партия Российской Федерации выдвинула в качестве кандидата на пост главы Хакасии первого секретаря республиканского отделения партии Валентина Коновалова. Об этом говорится в материалах избирательной комиссии республики.

Документы о выдвижении представлены в избирательную комиссию республики. 30-летний Коновалов также является депутатом горсовета Абакана.

Ранее избирком уведомили о намерении участвовать в выборах председатель хакасского отделения Партии роста Александр Мяхар и лидер местного отделения "Справедливой России" Андрей Филягин, председатель правления "Союза жилищных накопительных кооперативов" Сергей Ербягин (выдвинут партией "Зеленые").

Выборы главы Хакасии пройдут в единый день голосования 9 сентября. Ранее о планах принять участие в выборах заявил действующий глава региона Виктор Зимин, но пока официальных документов от него в избирком не поступало.