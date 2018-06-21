Путин обновил состав комиссии по ВТС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом составе комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами", - говорится в указе.

Согласно документу, из состава комиссии исключены Владимир Кожин, который 13 июня указом президента был освобожден от должности помощника президента по вопросам ВТС, а также генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который в прежнем составе правительства в ранге вице-премьера занимался вопросами оборонного комплекса. Новым членом комиссии стал заместитель председателя правительства по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. В остальном состав комиссии не претерпел изменений. Ее председателем остался президент РФ Владимир Путин, заместителем председателя - премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В состав также вошли руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Юрий Ушаков, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, директор ФСБ Александр Бортников, глава МИД Сергей Лавров, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, директор СВР Сергей Нарышкин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, первый зампред правительства - министр финансов Антон Силуанов, глава Минобороны Сергей Шойгу и гендиректор ГК "Ростех" Сергей Чемезов.