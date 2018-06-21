Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин обновил состав комиссии по ВТС

Политика
21 июня, 10:26 дата обновления: 21 июня, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Из состава комиссии исключены Владимир Кожин и Дмитрий Рогозин

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом составе комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами", - говорится в указе.

Согласно документу, из состава комиссии исключены Владимир Кожин, который 13 июня указом президента был освобожден от должности помощника президента по вопросам ВТС, а также генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который в прежнем составе правительства в ранге вице-премьера занимался вопросами оборонного комплекса. Новым членом комиссии стал заместитель председателя правительства по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. В остальном состав комиссии не претерпел изменений. Ее председателем остался президент РФ Владимир Путин, заместителем председателя - премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В состав также вошли руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Юрий Ушаков, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, директор ФСБ Александр Бортников, глава МИД Сергей Лавров, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, директор СВР Сергей Нарышкин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, первый зампред правительства - министр финансов Антон Силуанов, глава Минобороны Сергей Шойгу и гендиректор ГК "Ростех" Сергей Чемезов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Борисов, Юрий Иванович Вайно, Антон Эдуардович Ушаков, Юрий Викторович Кожин, Владимир Игоревич Лавров, Сергей Викторович Рогозин, Дмитрий Олегович Шойгу, Сергей Кужугетович Шугаев, Дмитрий Евгеньевич Чемезов, Сергей Викторович Силуанов, Антон Германович Нарышкин, Сергей Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович Мантуров, Денис Валентинович Патрушев, Николай Платонович Медведев, Дмитрий Анатольевич Бортников, Александр Васильевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сечин назвал причины роста цен на бензин
2
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
3
Минтруд предложил установить единый размер прожиточного минимума пенсионера в РФ
4
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
5
МИД Румынии запросил у посольства РФ сведения в связи с задержанием Карины Цуркан
6
Сечин: зарплаты менеджмента "Роснефти" в среднем ниже, чем в частных компаниях
7
РКК "Энергия" испытает новый ракетный двигатель, работающий на йоде
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости