Лавров призвал мировое сообщество решать проблемы сообща, а не через конъюнктурные подходы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Москва призывает международное сообщество решать проблемы сообща, а не через конъюнктурные подходы. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Мы неизменно поддерживаем и будем поддерживать ООН. Мы очень ценим ваш настрой на повышение роли ООН в мировых делах, особенно в урегулировании региональных вопросов", - сказал министр.

"Это во многом зависит от состояния системы международных отношений в целом. Необходимо действовать коллективно, сообща, а не в одностороннем порядке; преследовать цели, которые заложены в Уставе ООН, а не односторонние задачи конъюнктурного плана", - подчеркнул Лавров.

"Надеюсь, что на основе разделяемых нами ценностей, мы сможем успешно продолжить взаимодействие в решении международных проблем", - добавил глава российского дипведомства.

Визит Гутерриша в российскую столицу проходит 20-21 июня. В среду административный глава всемирной организации встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, побеседовал с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также посетил матч между сборными Португалии и Марокко.