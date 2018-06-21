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Руководство Думы в четверг обсудит с кабмином взаимодействие в законотворчестве

Политика
21 июня, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС
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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Руководство Госдумы в четверг обсудит с правительством вопросы взаимодействия в законотворческом процессе, сообщил в четверг спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Сегодня вечером состоится встреча с правительством председателей комитетов, заместителей председателей Госдумы и руководителей фракций, где мы с новым составом правительства будем вырабатывать в том числе подходы к нашей работе и постараемся сделать так, чтобы эта работа была эффективной", - сказал спикер после завершения дискуссии по проекту поправок в федеральный бюджет-2018.

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