Руководство Думы в четверг обсудит с кабмином взаимодействие в законотворчестве

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Руководство Госдумы в четверг обсудит с правительством вопросы взаимодействия в законотворческом процессе, сообщил в четверг спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Сегодня вечером состоится встреча с правительством председателей комитетов, заместителей председателей Госдумы и руководителей фракций, где мы с новым составом правительства будем вырабатывать в том числе подходы к нашей работе и постараемся сделать так, чтобы эта работа была эффективной", - сказал спикер после завершения дискуссии по проекту поправок в федеральный бюджет-2018.