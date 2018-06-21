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Лавров обсудил с генсеком ООН судьбу иранской ядерной сделки и тему КНДР

Политика
21 июня, 11:34 дата обновления: 21 июня, 11:50 UTC+3

Глава МИД рассказал, что встреча была продуктивной и насыщенной

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что обсудил на переговорах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришом ситуацию вокруг иранской ядерной сделки и прогресс на Корейском полуострове.

По его словам, встреча с генсеком ООН была "весьма продуктивной и насыщенной". "Говорили, конечно же, о сложной ситуации, которая сложилась в международных отношениях, - информировал Лавров. - Мы это связываем прежде всего с попытками продавить односторонние подходы к урегулированию различных международных проблем в ущерб поиску коллективных ответов на вызовы современности. К сожалению, эта негативная тенденция полностью отражается и на работе Совета Безопасности ООН".

"Обменялись мнениями о судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе после того, как Соединенные Штаты объявили о выходе из этого основополагающего международно-правового документа, - сказал Лавров. - Обсудили и новые моменты, которые вселяют некоторый оптимизм в том, что касается развития событий на Корейском полуострове и вокруг него".

Как отметил глава МИД России, обсуждение таких ключевых мировых проблем, таких как положение дел в Сирии, Ливии, Йемене, сегодня "идет непросто". "Говорили о кризисах, которые сохраняются на африканском континенте и пока еще с трудом поддаются решению, и подробно обсудили как ООН и ее секретариат могут содействовать прогрессу во всех этих вопросах, - сообщил Лавров. - Нам было очень важно услышать, как генеральный секретарь видит пути преодоления застарелых и новых конфликтов в нашем совершенном мире, количество которых, к сожалению, не уменьшается".

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Ситуация на Корейском полуострове Выход США из ядерной сделки с Ираном
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