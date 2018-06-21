Лавров надеется, что решение США выйти из Совета ООН по правам человека не окончательное

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Москва надеется, что решение Вашингтона о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ) не окончательное. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Надеемся, что это решение не окончательное, что США все-таки подтвердят свою приверженность ООН, тем более в таком важном для них направлении, как права человека", - подчеркнул министр.

"В этой области, как вы знаете, Соединенные Штаты считают себя чемпионами. Наверное, если это так, то у них должны быть аргументы, которые позволяют им работать в СПЧ, в том числе с теми, кто продвигает не совсем совпадающие с американскими подходами инициативы или позиции", - сказал Лавров.

Постпред США при ООН Никки Хейли, выступая 19 июня перед журналистами в Госдепартаменте, заявила, что Соединенные Штаты выходят из СПЧ. Ранее Вашингтон неоднократно критиковал совет. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю. Хейли в 2017 году заявляла, что в совет не должны входить государства, где регулярно нарушаются права человека.

Утечки о российско-американском саммите

Россия открыта к контактам с США по всем вопросам, но не будет реагировать на утечки о российско-американском саммите, отметил Лавров.

"Я считаю утечки, которые в Вашингтоне происходят о том, что вот-вот состоится саммит или будет предложено провести саммит. Мы на утечки не реагируем, - сказал он. - Но то, что мы всегда готовы к контактам, - это всем известно".

"Если у нас будут договоренности о встречах на высоком и тем более высшем уровне, конечно же, о них будет своевременно объявлено", - добавил Лавров.