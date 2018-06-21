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Лавров: РФ скептически относится к докладу независимой комиссии ООН по Восточной Гуте

Политика
21 июня, 12:21 UTC+3

Глава МИД отметил, что комиссия использовала дистанционные методы работы

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Независимая комиссия ООН в докладе по Восточной Гуте использовала дистанционные методы работы, Россия скептически к этому относится. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Комиссия не выезжает на место, оперирует данными в соцсетях. Якобы они опросили 140 человек, - сказал Лавров. - Мы скептически относимся к подобным дистанционным методам".

"Как я понимаю, это доклад так называемой комиссии по правам человека, которая получила свой мандат через довольно неоднозначную процедуру голосования в Совете [ООН] по правам человека (СПЧ), и занимается дистанционным рассмотрением тех или иных ситуаций, которые возникают с гуманитарной точки зрения в Сирийской Арабской Республике. Будь то военные преступления, будь то применение химического оружия - мы уже не раз комментировали те способы, которыми делаются подобного рода сенсации", - отметил глава российского дипведомства.

Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии 20 июня опубликовала в Женеве доклад, в котором пришла к выводу, что в период осады и боев в пригороде Дамаска - Восточной Гуте - все стороны сирийского конфликта совершали преступления.

Доклад комиссии 26 июня будет вынесен на обсуждение проходящей в Женеве 38-й сессии СПЧ.

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