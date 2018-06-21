Путин и Гутерриш обсудили вопрос выхода США из Совета ООН по правам человека

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече в среду с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем обсудили ситуацию с выходом США из Совета ООН по правам человека, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Обсуждались в основном острые международные вопросы, затрагивалась ситуация с выходом США из Совета, другие острые вопросы", - рассказал представитель Кремля. Он отрицательно ответил на вопрос, обсуждалась ли касающаяся Украины тема удерживаемых лиц.

20 июня Путин провел переговоры с Гутерришем, во время которых назвал ООН универсальной площадкой для разрешения кризисов, а Устав Организации лежит в основе современного международного права.

В среду США информировали Совет ООН по правам человека о том, что выходят из него. Как объяснила постпред США при всемирной организации Никки Хейли, "слишком долго Совет по правам человека был защитником нарушителей прав человека и был политически предвзятым".

В заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, распространенного 20 июня, говорится, что Гутерриш предпочел бы, чтобы США остались в Совете.