Конкурс по отбору кандидатур на пост мэра Ижевска состоится 10 августа

ИЖЕВСК, 21 июня. /ТАСС/. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Ижевска перенесен на 10 августа. Соответствующее решение приняли в четверг депутаты городской думы, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"За" проголосовали 28 человек - все депутаты, присутствующие на сессии.

"Председатель комиссии конкурса [руководитель администрации главы и правительства Удмуртии] Сергей Витальевич Смирнов прислал такое предложение, мы его сегодня учли, <…> депутаты единогласно поддержали дату переноса конкурса", - сказал журналистам председатель городской думы Ижевска Олег Гарин, который также является претендентом на пост мэра города.

Ранее сообщалось, что конкурс должен был состояться 8 июня, однако его отменили в связи отсутствием кворума у конкурсной комиссии. Всего подали 14 заявок, однако сейчас осталось 13, поскольку от индивидуального предпринимателя Лилии Даниловой поступило заявление о снятии кандидатуры.