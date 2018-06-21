Лавров: РФ не согласна с заявлениями постпреда США о враждебности структур ООН к Израилю

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российская сторона не может согласиться с заявлениями постпреда США при ООН Никки Хейли о враждебности структур организации по отношению к Израилю. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Что касается обвинений Никки Хейли в адрес Совета Безопасности в нескончаемой враждебности по отношению к Израилю, я с этим не могу согласиться. У СБ есть обязанность рассматривать доклады генерального секретаря по ситуации на Ближнем Востоке, включая ситуацию в палестино-израильском урегулировании, - отметил он. - Эти доклады основываются на тех решениях, которые принимались в Совете Безопасности в прошлые годы. Дискуссия, которая разворачивается на основе этих докладов, отражает те события, которые проходят на Ближнем Востоке, непосредственно в отношениях между палестинцами и израильтянами".

"Недавнее рассмотрение тех беспорядков, которые там происходили, столкновений, обстрелов территории Израиля из сектора Газа и ответных действий Израиля, показали, что большинство членов Совбеза занимают объективные позиции. По крайней мере, осуждение обстрелов Израиля четко прозвучало в том числе из уст российской делегации", - обратил внимание Лавров.