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Володин напомнил оппозиции, что было в Госдуме до появления в ней "Медведя"

Политика
21 июня, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Спикер Госдумы заявил, что до появления в нижней палате парламента движения, ставшего в последствии "Единой Россией", решения принимались под влиянием олигархов

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на критику думской оппозиции в адрес единороссов напомнил, что до появления на Охотном Ряду представителей межрегионального движения "Единство" ("Медведь"), впоследствии преобразованного в "Единую Россию", решения принимались под влиянием олигархов, а пенсии не выплачивались по полгода.

На пленарном заседании в четверг Госдума обсуждала календарь рассмотрения вопросов на ближайший месяц. "С 1999 года, как в этом зале поселился "Медведь" (он же межрегиональное движение "Единство" и он же политическая партия "Единая Россия"), из месяца в месяц, из года в год мы принимаем вот эти графики работы", - сказал депутат от ЛДПР Сергей Иванов и высказал мнение, что принятие таких документов не влияет на улучшение жизни людей.

Он отметил, что основным вопросом общественно-политической повестки на данный момент является пенсионная реформа, против реализации которой выступает думская оппозиция. "Давайте проявим свою позицию и хотя бы возьмем, приняв за основу вот этот календарь, постановим, что тот законопроект, который внесен правительством по поводу повышения пенсионного возраста, обсуждаться не будет", - предложил он.

"Пока "Медведь" в этом зале не поселился, здесь жили олигархи", - отреагировал на слова либерал-демократа Володин.

"Скупали депутатов десятками, карточки у них отбирали и обогащались за счет народа, а наши пенсионеры пенсию не получали по полгода. И дефолт 1998 года тоже на совести тех, кто в этой Думе и в этом зале находился. Не надо вот так брать и переворачивать с ног на голову. Передайте всем, кто так себя вел, а то быстро забываем", - заявил спикер Госдумы.

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