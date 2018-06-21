Жители субъектов РФ могут войти в состав загородных УИКов на выборах мэра Москвы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Состав членов загородных участковых избирательных комиссий (УИК), а также корпус общественных наблюдателей на выборах мэра Москвы могут сформировать как из москвичей, так и из местных жителей других регионов. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель рабочей группы при Мосгоризбиркоме по образованию избирательных участков за пределами столицы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее стало известно, что избирательные участки на выборах мэра Москвы могут появиться в Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях.

"Я думаю, что корпус общественных наблюдателей в регионах будет формироваться как из москвичей, так и из местных жителей. Кроме того, вопрос не только в наблюдателях, но и в первую очередь в членах загородных участковых избирательных комиссиях. Мы от ряда регионов уже услышали, что они готовы способствовать формированию составов участковых избирательных комиссий. Если в этом будет необходимость, мы обязательно воспользуемся этим предложением", - сказал Шапошников, отвечая на вопрос ТАСС о составе загородных УИКов и корпуса общественных наблюдателей.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.