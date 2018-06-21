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Путин после разговора с Порошенко обсудил с членами Совбеза РФ урегулирование в Донбассе

Политика
21 июня, 15:16 UTC+3 МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Президент и участники совещания обменялись мнениями о текущем состоянии российско-украинских отношений и о мирном процессе на юго-востоке Украины

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в четверг с постоянными членами Совета безопасности РФ урегулирование на юго-востоке Украины, а также ряд других вопросов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Президент России проинформировал участников совещания о состоявшемся ранее в четверг телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко", - сказал он. "В этом контексте состоялся обмен мнениями о текущем состоянии российско-украинских отношений и процесса урегулирования на юго-востоке Украины", - добавил Песков.

"Обсуждались также текущие вопросы социально-экономического развития России", - сказал пресс-секретарь.

В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Персоны
Вайно, Антон Эдуардович Лавров, Сергей Викторович Шойгу, Сергей Кужугетович Песков, Дмитрий Сергеевич Порошенко, Петр Алексеевич Нарышкин, Сергей Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович Патрушев, Николай Платонович Матвиенко, Валентина Ивановна Бортников, Александр Васильевич
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