Россия может поднять в ООН вопрос о том, что подвижки по КНДР заслуживают поощрения

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российская сторона может поднять в Совбезе ООН вопрос о том, что подвижки в ситуации вокруг КНДР заслуживают поощрения, однако в какой форме это будет сделано, говорить еще рано. Об этом в четверг журналистам заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Был американо-северокорейский саммит, намечены дальнейшие шаги, направленные на денуклеаризацию [Корейского полуострова]. Мы рады, что диалог завязался. Думаю, что мы наверняка будем в Нью-Йорке поднимать вопрос о том, что этот диалог заслуживает поощрения. А в какой форме это будет осуществлено, давайте посмотрим, не будем загадывать", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, планирует ли РФ выносить на обсуждение СБ ООН поэтапное снятие санкций с Пхеньяна.

Он напомнил, что принятые ранее резолюции по КНДР "подразумевают снятие санкций по мере процесса денуклеаризации". "Мы всегда говорили о том, что резолюции, которые были приняты по Северной Корее, содержали не только санкционную часть, но и политическую, которая подразумевала диалог, который сейчас развивается. Мы говорили о российско-китайской дорожной карте (о двойном замораживании - ракетных и ядерных испытаний КНДР, а также военных учений США и Южной Кореи), которая де-факто осуществляется", - заметил Небензя.