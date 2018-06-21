Россия и КНР выступают за скорейшую реализации итогов Конгресса нацдиалога в Сочи

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия и Китай призывают к объединению усилий по реализации решений, принятых в рамках астанинского процесса и по итогам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ по итогам встречи в Претории на полях консультативного совещания в формате БРИКС по Ближнему Востоку и Северной Африке спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова и спецпредставителя КНР по вопросам Ближнего Востока Гун Сяошэна.

"В ходе доверительного обмена мнениями по проблематике политического урегулирования в Сирии акцент был сделан на необходимости уважения суверенитета, территориальной целостности и единства этой страны, - отметили в министерстве. - При этом подчеркнута важность консолидации международных усилий в интересах выполнения резолюции 2254 СБ ООН, а также решений, принятых в рамках астанинского процесса и по итогам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи".

В документе подчеркивается, что на встрече стороны подтвердили обоюдный настрой "на дальнейшую плотную координацию подходов и практических шагов в рамках содействия в национальном качестве, а также в рамках БРИКС задачам обеспечения мира, безопасности и развития на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки".

30 января в Сочи прошел Конгресс сирийского национального диалога. Его участники договорились сформировать конституционную комиссию (список кандидатов утвержден в составе 150 человек: 100 человек от правительства с учетом внутренней умеренной оппозиции и 50 от внешней оппозиции), которая совместно со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой начнет готовить предложения по конституции Сирии.