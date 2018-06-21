Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РППС поддержит кандидатуру Собянина на выборах мэра Москвы в сентябре

Политика
21 июня, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Партия поддерживает кандидата на следующих принципах: профессионализм, опыт работы, управленческие навыки, общественная и социальная позиция

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППС) решила поддержать на предстоящих выборах мэра Москвы кандидатуру действующего градоначальника Сергея Собянина. Об этом рассказал в четверг ТАСС зампред центрального совета партии Владимир Ворожцов.

"Центральный совет партии принял решение поддержать решение московской городской партийной организации об отказе в самостоятельном участии в выборах мэра Москвы, но приняла решение, что после анализа всех кандидатур, которые идут на пост мэра города Москвы, поддержать Сергея Собянина", - сказал Ворожцов.

"Партия сформулировала принципы, на которых она поддерживает Сергея Собянина: профессионализм и опыт работы, наличие управленческих навыков, общественная и социальная позиция", - пояснил Ворожцов, добавив, что партия также внесет свои наказы кандидату.

Вместе с тем, добавил он, центральный совет партии принял решение об участии в выборах высших должностных лиц в Приморском крае, Орловской области и в Нижегородской области.

К настоящему моменту 19 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника. Каждому кандидату для регистрации необходимо преодолеть "муниципальный фильтр" - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат- самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

Также в единый день голосования пройдут прямые выборы глав регионов в 22 субъектах, еще в четырех руководителей субъектов выберут в этот же день депутаты заксобраний. Все кандидаты на пост губернатора, баллотирующиеся в ходе прямых выборов, для регистрации должны пройти "муниципальный фильтр", собрав определенное количество подписей местных депутатов. Выборы депутатов заксобраний пройдут 9 сентября в 16 регионах. Кроме того, в этот день состоится порядка 6 тыс. различных муниципальных выборов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CBS: Трамп бросил конфеты в сторону Меркель на саммите G7 в Канаде
2
Лидер Партии пенсионеров считает, что пенсионная реформа обеспечит рост пенсий
3
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
4
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
5
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
6
Томские ученые разработали тест для выявления предрасположенности студентов к наркомании
7
Сбербанк изменит свою программу лояльности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости