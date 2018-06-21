РППС поддержит кандидатуру Собянина на выборах мэра Москвы в сентябре

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППС) решила поддержать на предстоящих выборах мэра Москвы кандидатуру действующего градоначальника Сергея Собянина. Об этом рассказал в четверг ТАСС зампред центрального совета партии Владимир Ворожцов.

"Центральный совет партии принял решение поддержать решение московской городской партийной организации об отказе в самостоятельном участии в выборах мэра Москвы, но приняла решение, что после анализа всех кандидатур, которые идут на пост мэра города Москвы, поддержать Сергея Собянина", - сказал Ворожцов.

"Партия сформулировала принципы, на которых она поддерживает Сергея Собянина: профессионализм и опыт работы, наличие управленческих навыков, общественная и социальная позиция", - пояснил Ворожцов, добавив, что партия также внесет свои наказы кандидату.

Вместе с тем, добавил он, центральный совет партии принял решение об участии в выборах высших должностных лиц в Приморском крае, Орловской области и в Нижегородской области.

К настоящему моменту 19 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника. Каждому кандидату для регистрации необходимо преодолеть "муниципальный фильтр" - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат- самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

Также в единый день голосования пройдут прямые выборы глав регионов в 22 субъектах, еще в четырех руководителей субъектов выберут в этот же день депутаты заксобраний. Все кандидаты на пост губернатора, баллотирующиеся в ходе прямых выборов, для регистрации должны пройти "муниципальный фильтр", собрав определенное количество подписей местных депутатов. Выборы депутатов заксобраний пройдут 9 сентября в 16 регионах. Кроме того, в этот день состоится порядка 6 тыс. различных муниципальных выборов.