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Дипломаты РФ и ЕС обсудили иранскую ядерную сделку, Корейский полуостров и Украину

Политика
21 июня, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Как сообщили в МИД РФ, стороны акцентировали внимание на важности дальнейшего поддержания диалога

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и политический директор Европейской службы внешних действий (внешнеполитический орган ЕС) Жан-Кристоф Бельяр обсудили в четверг отношения РФ и ЕС, иранскую ядерную сделку, ситуацию на Корейском полуострове и на Украине. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам консультаций.

"Состоялось углубленное обсуждение состояния и перспектив отношений России и Евросоюза, - информировали в министерстве. - С обеих сторон была акцентирована важность поддержания диалога по темам, представляющим взаимный интерес, в условиях усиления вызовов глобальной стабильности".

"Стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня, включая будущее Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, урегулирование проблем Корейского полуострова, ситуацию в регионе Западных Балкан, Ближнего Востока и на Украине", - отметили в российском дипведомстве.

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