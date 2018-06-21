Дипломаты РФ и ЕС обсудили иранскую ядерную сделку, Корейский полуостров и Украину

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и политический директор Европейской службы внешних действий (внешнеполитический орган ЕС) Жан-Кристоф Бельяр обсудили в четверг отношения РФ и ЕС, иранскую ядерную сделку, ситуацию на Корейском полуострове и на Украине. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам консультаций.

"Состоялось углубленное обсуждение состояния и перспектив отношений России и Евросоюза, - информировали в министерстве. - С обеих сторон была акцентирована важность поддержания диалога по темам, представляющим взаимный интерес, в условиях усиления вызовов глобальной стабильности".

"Стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня, включая будущее Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, урегулирование проблем Корейского полуострова, ситуацию в регионе Западных Балкан, Ближнего Востока и на Украине", - отметили в российском дипведомстве.