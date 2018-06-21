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Документы в избирком о выдвижении в мэры Москвы от "Альянса Зеленых" подал Закондырин

Политика
21 июня, 17:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Ранее документы подал 21 кандидат

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Председатель политической партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы от указанной партии. Об этом сообщил в четверг ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Закондырин Александр Евгеньевич, 1984 г. р., председатель политической партии "Альянс зеленых", выдвинут Московским городским отделением указанной партии", - сказал Реут.

Ранее 21 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника, из них 13 человек - самовыдвиженцы.

Каждому кандидату для регистрации кандидатом необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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