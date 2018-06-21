РФ в ОБСЕ призвала Украину внести "формулу Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса

ВЕНА, 21 июня. /ТАСС/. Россия призывает власти Украины инкорпорировать в закон об особом статусе Донбасса "формулу Штайнмайера". Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании постсовета организации в Вене.

"Призываем Киев инкорпорировать в закон "Об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей" "формулу Франка-Вальтера Штайнмайера", которая сопрягает проведение местных выборов в Донбассе и вступление в силу самого закона. На протяжении почти двух лет власти Украины упорно уходят от выполнения принятого на себя на саммите в нормандском формате в Париже 2 октября 2015 года и подтвержденного в Берлине 19 октября 2016 года обязательства. Следует активизировать переговоры по политическим аспектам "Минска" - закону о выборах, внесению поправок в Конституцию, ввести в действие амнистию", - заявил Балакин.

Кроме того, он призвал Киев прислушаться к сигналам, заявленным в рамках встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" в Берлине 11 июня и заседаний Контактной группы, в том числе последнего - 13 июня. По его словам, шаги в этом направлении будут способствовать деэскалации напряженности на востоке Украины.

"Надо взять в проработку предложенные главой Специальной мониторниговой миссии Эртугрулом Апаканом конкретные неотложные меры по прекращению огня. Ожидаем от украинской стороны публикации приказов о неприменении оружия, запрете на ответный огонь, подтверждения обязательств по имеющимся договоренностям, исключения попыток наступательных действий и засылки диверсионных групп. Следует добиваться строгого соблюдения режима тишины, скорейшего разведения сил и средств, отвода тяжелой техники, разминирования, прекращения учебных стрельб вблизи линии соприкосновения", - отметил зампостпреда РФ.

Вопрос вступления в силу особого статуса Донбасса является одним из основных на переговорах участников политической подгруппы Контактной группы. Предложенная в конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франком- Вальтером Штайнмайером формула урегулирования конфликта в Донбассе предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

Верховная рада 6 октября 2017 года приняла закон, который продлевает на год действие так и не применявшегося на практике закона об особом статусе Донбасса. При этом указывалось, что законопроект разработан для обеспечения возможности размещения в Донбассе контингента сил ООН.