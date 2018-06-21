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Россия напомнила ОБСЕ об аресте Вышинского и потребовала от Украины его освобождения

Политика
21 июня, 19:28 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 21, июня. /ТАСС

Отмечается, что здоровье журналиста ухудшилось из-за невозможности в тюрьме выполнять предписания врачей

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ВЕНА, 21 июня. /ТАСС/. Россия требует, чтобы Украина немедленно освободила главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании постсовета организации в Вене.

"По-прежнему под стражей главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Суд затягивается, несмотря на ухудшение здоровья журналиста из-за невозможности в тюрьме выполнять медицинские предписания врачей. Требуем немедленного освобождения Кирилла Вышинского, которого власти наказывают за профессиональную деятельность", - призвал Балакин.

Зампостпреда РФ также обратил внимание, что голоса несогласных с политикой Киева продолжают "душить". При этом наряду с запугиванием инакомыслящих в ходу весь инструментарий подавления на государственном уровне: преследуются журналисты, пытающиеся объективно информировать о происходящем в стране, на днях Служба безопасности Украины вынесла предписание заблокировать 181 информационный ресурс. "Их, видимо, сочли идеологически вредными нынешним властям", - заметил российский дипломат.

"Не прекращаются преследования россиян с Крыма. В заключении остается задержанная 23 апреля по абсурдным обвинениям руководитель регионального отделения российской организации "Волонтеры Победы" Елена Одновол", - напомнил зампостпреда РФ в ОБСЕ.

Служба безопасности Украины 15 мая провела операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". В центральном офисе в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Главный редактор агентства Кирилл Вышинский был задержан по обвинению в государственной измене, Херсонский городской суд 17 мая арестовал журналиста на два месяца по этому обвинению, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Вышинский своей вины не признал.

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