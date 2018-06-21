В ГД заявили, что встреча министров с главами комитетов прошла в неформальном ключе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Встреча глав комитетов Госдумы с новым правительством прошла в неформальном ключе, заявил ТАСС в четверг первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законотворческой деятельности Андрей Исаев.

Ранее на пленарном заседании нижней палаты парламента спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что председатели комитетов, их зампреды и руководители фракций обсудят с правительством вопросы взаимодействия в законотворческом процессе.

"Это было просто неформальное общение - разговор между министрами и председателями комитетов", - сказал он.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) также подтвердил ТАСС, что эта встреча позволила в неформальном режиме обменяться мнениями, определить приоритеты и спланировать совместную работу на будущее. "Учитывая то, что каждый четвертый законопроект поступает из правительства в Госдуму, а каждый второй принятый инициирован правительством, качество законотворчества напрямую зависит от интенсивности взаимодействия между правительством и Госдумой", - пояснил он.