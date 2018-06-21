Глава МВД РФ не столкнулся с визовыми проблемами перед поездкой в Нью-Йорк

ООН, 21 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, находящийся под санкциями США, заявил, что не столкнулся с визовыми проблемами перед поездкой на встречу руководителей полицейских ведомств государств - членов ООН, проходящий в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

"Проблем особых я не вижу и не почувствовал", - сказал он в четверг журналистам на полях встречи.

Колокольцев выразил мнение, что "вопросы глобальной безопасности несоизмеримы с индивидуальными санкциями".

Он также высоко отозвался об организации мероприятия с американской стороны. "Могу даже больше сказать, что организация охраны нашей делегации, передвижения, которыми занимался Госдепартамент, не вызывают никакого нарекания. Все было сделано качественно и достойно", - констатировал глава МВД РФ.

В апреле этого года США расширили свои санкционные списки, касающиеся России, включив в них еще 38 физических и юридических лиц, в частности занимающих министерские и приравненные к ним посты, а также крупных предпринимателей. Под ограничительные меры попали в том числе Колокольцев, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Тимур Валиулин, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Тогда Вашингтон вменил в вину Москве прежде всего воссоединение Крыма с Россией, "разжигание насилия на востоке Украины", поддержку президента Сирии Башара Асада "посредством поставок [различных] материалов и оружия", а также противоправную деятельность в киберпространстве.