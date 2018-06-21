Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МВД РФ не столкнулся с визовыми проблемами перед поездкой в Нью-Йорк

Политика
21 июня, 20:36 дата обновления: 21 июня, 21:13 UTC+3

Владимир Колокольцев посетил встречу руководителей полицейских ведомств государств - членов ООН в Нью-Йорке

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ООН, 21 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, находящийся под санкциями США, заявил, что не столкнулся с визовыми проблемами перед поездкой на встречу руководителей полицейских ведомств государств - членов ООН, проходящий в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

"Проблем особых я не вижу и не почувствовал", - сказал он в четверг журналистам на полях встречи.

Колокольцев выразил мнение, что "вопросы глобальной безопасности несоизмеримы с индивидуальными санкциями".

Он также высоко отозвался об организации мероприятия с американской стороны. "Могу даже больше сказать, что организация охраны нашей делегации, передвижения, которыми занимался Госдепартамент, не вызывают никакого нарекания. Все было сделано качественно и достойно", - констатировал глава МВД РФ.

В апреле этого года США расширили свои санкционные списки, касающиеся России, включив в них еще 38 физических и юридических лиц, в частности занимающих министерские и приравненные к ним посты, а также крупных предпринимателей. Под ограничительные меры попали в том числе Колокольцев, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Тимур Валиулин, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Тогда Вашингтон вменил в вину Москве прежде всего воссоединение Крыма с Россией, "разжигание насилия на востоке Украины", поддержку президента Сирии Башара Асада "посредством поставок [различных] материалов и оружия", а также противоправную деятельность в киберпространстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Санкции в отношении России Приостановка выдачи россиянам виз США Разногласия РФ и США в киберпространстве
Персоны
Асад, Башар Хафез Золотов, Виктор Васильевич Патрушев, Николай Платонович Жаров, Александр Александрович Колокольцев, Владимир Александрович
Страны
США Сирия Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
2
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
3
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
4
Путин выразил Порошенко обеспокоенность ростом числа жертв обстрелов ВСУ в Донбассе
5
Сбербанк изменит свою программу лояльности
6
Мэрия Москвы не согласовала митинги против повышения пенсионного возраста
7
Bloomberg: Трамп вновь заявил, что он изучает возможность встречи с Путиным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости