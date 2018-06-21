Депутаты обсудили с кабмином вопросы развития спорта, экономики и сохранения Русского мира

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы обсудили с представителями правительства широкий курс вопросов, в том числе развития спорта, экономики, проблемы сохранения Русского мира. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий, принимавшийся участие во встрече.

Ранее на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что председатели комитетов, их зампреды и руководители фракций обсудят с правительством вопросы взаимодействия в законотворческом процессе и построения.

"Встреча проходила впервые в таком формате. Было свободное общение руководства Госдумы, глав профильных комитетов с министрами, вице-премьерами, с председателем правительства", - рассказал Слуцкий. По его словам, "обсуждались все темы, которые интересуют депутатов и правительство". "Это и спорт, и экономика, и сохранение Русского мира, проблемы села и так далее", - перечислил Слуцкий.

По мнению главы комитета, "такой формат весьма интересный" и "способствует укреплению взаимодействия между правительством и депутатским корпусом".