В ЕР назвали ничего не значащим решение Киева о введении санкций против партии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал ничего не значащим решение Украины внести ряд российских политических партий, в том числе и "Единую Россию" в санкционные списки.

"Это откровенный фейк. Ничего не значащее для нас решение: никаких счетов, ни активов у "Единой России" на Украине не было и нет. Не знают, чем себя потешить", - заявил он, предположив, что подобными действиями Киев продолжает политику по разрыву всех связей и контактов между Россией и Украиной.

Тем не менее, заверил парламентарий, чтобы ни пытались предпринять нынешние власти Украины, Россия будет "настойчиво налаживать сотрудничество и диалог со всеми конструктивными силами на Украине, исключая тех националистов и преступников, которые совершили переворот и захват власти".

"Нам небезразлична судьба миллионов украинцев, оказавшихся в заложниках украинских националистов. Однако мы уверены в том, что этот дурной маскарад скоро закончится", - заключил Ревенко.

Ранее Украина внесла в санкционные списки политическую "Единая Россия" и еще пять партий. Расширенный перечень ограничительных мер подписал в четверг Петр Порошенко.

Также ограничительные меры теперь действуют в отношении "Либерально-демократической партии России (ЛДПР)", "Родины", "Демократической партии России", "Аграрной партия России" и "Коммунистической партии Российской Федерации".

Согласно решению, у всех партий заблокированы активы на территории Украины, также им запрещен вывод капитала за пределы страны, у них аннулируются линцезии или иные разрешающие документы на ввоз или вывоз из Украины валютных ценностей, вводятся ограничения по выдаче наличных по банковским карточкам.