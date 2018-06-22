Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ЕР назвали ничего не значащим решение Киева о введении санкций против партии

Политика
22 июня, 1:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Ранее Украина внесла в санкционные списки шесть российских партий, включая "Единую Россию"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал ничего не значащим решение Украины внести ряд российских политических партий, в том числе и "Единую Россию" в санкционные списки.

"Это откровенный фейк. Ничего не значащее для нас решение: никаких счетов, ни активов у "Единой России" на Украине не было и нет. Не знают, чем себя потешить", - заявил он, предположив, что подобными действиями Киев продолжает политику по разрыву всех связей и контактов между Россией и Украиной.

Тем не менее, заверил парламентарий, чтобы ни пытались предпринять нынешние власти Украины, Россия будет "настойчиво налаживать сотрудничество и диалог со всеми конструктивными силами на Украине, исключая тех националистов и преступников, которые совершили переворот и захват власти".

"Нам небезразлична судьба миллионов украинцев, оказавшихся в заложниках украинских националистов. Однако мы уверены в том, что этот дурной маскарад скоро закончится", - заключил Ревенко.

Ранее Украина внесла в санкционные списки политическую "Единая Россия" и еще пять партий. Расширенный перечень ограничительных мер подписал в четверг Петр Порошенко.

Также ограничительные меры теперь действуют в отношении "Либерально-демократической партии России (ЛДПР)", "Родины", "Демократической партии России", "Аграрной партия России" и "Коммунистической партии Российской Федерации".

Согласно решению, у всех партий заблокированы активы на территории Украины, также им запрещен вывод капитала за пределы страны, у них аннулируются линцезии или иные разрешающие документы на ввоз или вывоз из Украины валютных ценностей, вводятся ограничения по выдаче наличных по банковским карточкам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
2
"Мегафон" готовит свои башни к возможной продаже в 2019 году
3
Порошенко ввел санкции против "Единой России"
4
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
5
СМИ: восемь человек погибли в результате ударов коалиции во главе с США по Сирии
6
Томские ученые разработали тест для выявления предрасположенности студентов к наркомании
7
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости