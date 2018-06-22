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Делегация обеих палат Конгресса США едет в Россию

Политика
22 июня, 7:18 UTC+3 ВАШИНГТОН 22, июня. /ТАСС

Визит предусматривает посещение Москвы и Санкт-Петербурга, сказал посол России в США Анатолий Антонов

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© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Делегация Конгресса США, которая планирует нанести в ближайшие дни визит в Россию, будет включать членов как Сената, так и Палаты представителей. Об этом сообщил в четверг в беседе с журналистами, среди которых был корреспондент ТАСС, посол России в США Анатолий Антонов.

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Он уточнил, что в состав делегации войдут не только трое сенаторов-республиканцев, о которых ранее уже писала американская печать, - Ричард Шелби (от штата Алабама), Джон Кеннеди (от Луизианы) и Джон Хувэн (от Северной Дакоты). Кроме того, в Россию поедут как сенаторы, так и конгрессмены, подтвердил Антонов. Согласно изложенной им информации, программа визита предусматривает посещение американскими законодателями Москвы и Санкт-Петербурга в период с конца июня по начало июля. Точные сроки поездки и численный состав делегации Антонов назвать затруднился.

"Действительно, есть планы такие. <...> Естественно, мы приветствуем такое стремление, считаем, что приезд сенаторов [и конгрессменов] будет определенным импульсом для того, чтобы возобновить связи между парламентами двух стран. Мы давно за это выступаем, приглашаем наших американских партнеров. И я очень рад, что вот сейчас они откликнулись", - заявил дипломат.

"Важный сигнал"

"Для меня очень важно, что они приезжают в Москву. Это очень важный сигнал", - подчеркнул посол.

"Я очень хочу надеяться, что будет ответный визит, - подчеркнул Антонов. - Я хочу, чтобы наши сенаторы и представители Госдумы приехали сюда". "Но пока никаких планов на сей счет нет. Надо подождать результатов этого визита", - сказал посол.

По его словам, российские въездные визы американским законодателям уже выданы. "Никаких проблем в этом отношении, в отношении тех сенаторов [и конгрессменов], которые к нам собираются, нет", - заверил Антонов.

Надежда на межпарламентский диалог

Он выразил надежду на то, что предстоящее пребывание в Москве и Санкт-Петербурге поможет американским законодателям избавиться от стереотипов и ярлыков, несправедливо навешиваемых в Соединенных Штатах на Россию.

"Для того, чтобы узнать Россию, конечно, надо съездить и в Санкт-Петербург. Тем более что прекрасное время сейчас - белые ночи. И если им удастся посетить какой-то матч [в рамках идущего в эти дни в России чемпионата мира по футболу], я надеюсь, они поймут все "страшилки" со стороны Госдепартамента США по поводу того, что в Россию не надо ездить <...>", - отметил дипломат.

По признанию Антонова, он ожидает, что члены Конгресса "просто привезут эти настроения" праздника и открытого общения народов разных стран с собой на родину. "Хочу очень верить", - сказал по этому поводу посол.

"Для меня самое главное, чтобы был сделан шаг к восстановлению межпарламентских связей. Считаю, что, если нам это удастся сделать, тогда можно [будет] говорить и в более широком плане о взаимоотношениях между нашими двумя странами", - подытожил Анатолий Антонов.

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