Глава Амурской области предложил экс-депутату Ивану Абрамову стать сенатором от региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов предложил кресло сенатора от региона Ивану Абрамову, бывшему депутату Госдумы. Решение сообщено на сессии Заксобрания.

"Иван Николаевич Абрамов по моему приглашению пойдет сенатором от Амурской области. Считаю, что потенциал нужно использовать. Вообще, потенциал всех людей, которые могут принести пользу региону", - приводит в пятницу слова Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

Абрамов - координатор регионального отделения ЛДПР в Амурской области с 2005 по 2012 годы. Депутат Госдумы (2011-2018), первый зампред думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока (2016-2018).

13 июня Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Абрамова. Вице-спикер нижней палаты от либерал-демократов Игорь Лебедев связал решение Абрамова о сдаче мандата с его возможным переходом в Совет Федерации.