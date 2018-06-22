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Зампред ЦИК РФ Булаев заявил, что его не расстроило подпадание под санкции Украины

Политика
22 июня, 9:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Николай Булаев подчеркнул, что у него нет активов на Украине и он не планирует посещать эту страну

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что его не беспокоит подпадание в санкционный список Украины.

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"Утреннее прочтение этой информации не испортило мне ни аппетита, ни настроения", - сказал он, добавив, что у него нет активов на Украине и он не планирует посещать эту страну.

Накануне Киев в очередной раз расширил санкционные списки в отношении физических лиц и организаций из России. Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о внесении изменений в перечень, в котором теперь числятся 1759 человек и 786 организаций. В санкционном списке, в частности, находятся Центральная избирательная комиссия России, ее председатель Элла Памфилова, зампредседателя Николай Булаев и секретарь Майя Гришина.

В отношении них должны быть применены "блокировка активов, предотвращение вывода капиталов за границу Украины и иные санкции, предусмотренные украинским законодательством".

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Памфилова, Элла Александровна
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