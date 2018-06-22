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Источник: раунд диалога с США по стратегической стабильности может пройти летом

Политика
22 июня, 10:58 дата обновления: 22 июня, 11:48 UTC+3

Собеседник агентства отметил, что российская сторона стремится к тому, чтобы полноформатный диалог продолжался и шел без перерыва

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Раунд диалога между Россией и США по стратегической стабильности может состояться летом этого года. Об этом сообщил в пятницу источник в МИД РФ, отвечая на вопрос ТАСС.

"Как договоримся по дате, месту, тогда консультации и состоятся. Мы никогда не прерывали этот диалог, - сказал он. - Мы не исключаем этого [что раунд пройдет летом], мы стремимся к тому, чтобы полноформатный диалог продолжался и шел без перерыва".

Собеседник подчеркнул, что диалог России и США не имеет альтернативы, и обе стороны согласны с этим. "Это нормальное состояние межгосударственных отношений, особенно таких как Россия и США, потому что альтернативы нет. Другое - это война, а ее никто не хочет. С такими потенциалами, как у нас и у США, война - это уничтожение всего человечества", - сказал он и добавил, что необходимо вновь подтвердить, что ведение военных действий недопустимо, и "спокойненько договариваться".

Переговоры по стратегической стабильности проходят под председательством заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и первого заместителя госсекретаря США по политическим делам Томаса Шэннона. Создание этого канала связи стало одним из итогов визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле минувшего года.

Глава МИД РФ Сергей Лавров многократно заявлял о том, что Москва всегда готова и открыта для продолжения консультаций и диалога по стратегической стабильности

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Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович Рябков, Сергей Алексеевич
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