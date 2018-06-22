Захарова: боевики в Сирии производили химоружие на оборудовании из Западной Европы

ОДИНЦОВО /Московская область/, 22 июня. /ТАСС/. Обнаруженное в сирийском городе Дума оборудование для производства химического оружия, которым пользовались базировавшиеся там боевики, произведено в Западной Европе.

Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я хотела бы обратить внимание, что та часть, которая, с точки зрения экспертов, является профессиональным оборудованием, к сожалению, изготовлена в странах Западной Европы", - сказала она.

"Конкретную информацию мы готовы в рабочем порядке передать нашим коллегам, если это будет им интересно, и предъявить соответствующие доказательства, что в руки террористов и боевиков это оборудование попало из Западной Европы", - добавила Захарова.