Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Косачев: играми в санкции власти Украины пытаются копировать поведение США и ЕС

Политика
22 июня, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В Киеве "желают постоять рядом с сильными мера сего", отметил политик

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Украины, расширяя санкционные списки, пытаются копировать поведение США и Евросоюза, желая "постоять рядом с сильными мира сего", эти санкции не доставят никаких проблем российским политическим партиям.

Такое мнение высказал в пятницу журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Играя в очередные санкции к России, руководство Украины пытается вести себя как взрослые, то есть как старшие товарищи из ЕС и особенно США, во всем копировать их поведение", - сказал Косачев.

Он отметил, что в украинский список включены российские юрлица, обвиняемые США в кибератаках и подвергнутые санкциям 11 июня, "при том, что нанесение ими вреда Украине, мягко говоря, не доказано". "Но желание постоять рядом с сильными мира сего, из-за которого Киев уже выслал российских дипломатов вместе с западными странами в связи с сомнительным делом Скрипалей, разумеется, превыше всего - и интересов страны, и здравого смысла", - добавил сенатор.

Он убежден, что "все эти санкции не доставят никаких проблем российским партиям и не имеют правовых последствий за пределами страны". "Это делается с прицелом на собственные выборы и в продолжение линии на поиск внешнего виноватого в нынешних проблемах страны: чем сильнее недовольство населения, тем больше будет разного рода санкций и актов про "агрессию", "оккупацию" и прочую атрибутику того виртуального мира, в который сегодня власть пытается погрузить всю страну", - подчеркнул Косачев

"По идее, Киев пока еще говорит о стремлении в Европу, а не в состав североамериканских штатов, но как раз в Европе сейчас к санкциям все больше вопросов, чем желаний их усилить и расширить, если не считать устойчивое русофобское лобби, которое сделало карьерные ставки на противостояние России", - отметил Косачев.

Кроме того, как считает парламентарий, вето, наложенное Будапештом на контакты на высшем уровне между НАТО и Украиной, вообще ставит под сомнение целесообразность поездки Порошенко на саммит альянса 11-12 июля в Брюсселе. "На жесткую позицию венгров Украина реагирует в привычном ключе - акциями националистов у посольства Венгрии. Собственно, ровно то же она делала и во время президентских выборов в России: блокировала подходы в диппредставительство. Вот и все, что реально может сегодня сделать украинская власть, - идти на провокации и физические блокады", - констатировал глава международного комитета Совфеда.

Новые санкции Киева

Украина в очередной раз расширила в пятницу санкционные списки в отношении физических лиц и организаций из России. Президент страны Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о внесении изменений в перечень, в котором теперь числятся 1759 человек и 786 организаций, в их числе семь российских политических партий.

В отношении физических и юридических лиц, подпавших под санкции, на территории Украины прекращают выполняться экономические и финансовые обязательства, активы организаций также будут заблокированы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Санкции Украины против России
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Косачев, Константин Иосифович
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВЦИОМ: рейтинг правительства РФ снизился в июне из-за роста цен на бензин
2
Минобороны опубликовало рассекреченные документы начала Великой Отечественной войны
3
Минобороны: миссии ОЗХО в Сирии нарушают положения Конвенции о химоружии
4
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
5
Премьер Украины заявил о поиске новой "справедливой" цены на газ
6
Рэпер Face объявил об уходе в армию
7
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости