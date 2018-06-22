Косачев: играми в санкции власти Украины пытаются копировать поведение США и ЕС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Украины, расширяя санкционные списки, пытаются копировать поведение США и Евросоюза, желая "постоять рядом с сильными мира сего", эти санкции не доставят никаких проблем российским политическим партиям.

Такое мнение высказал в пятницу журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Играя в очередные санкции к России, руководство Украины пытается вести себя как взрослые, то есть как старшие товарищи из ЕС и особенно США, во всем копировать их поведение", - сказал Косачев.

Он отметил, что в украинский список включены российские юрлица, обвиняемые США в кибератаках и подвергнутые санкциям 11 июня, "при том, что нанесение ими вреда Украине, мягко говоря, не доказано". "Но желание постоять рядом с сильными мира сего, из-за которого Киев уже выслал российских дипломатов вместе с западными странами в связи с сомнительным делом Скрипалей, разумеется, превыше всего - и интересов страны, и здравого смысла", - добавил сенатор.

Он убежден, что "все эти санкции не доставят никаких проблем российским партиям и не имеют правовых последствий за пределами страны". "Это делается с прицелом на собственные выборы и в продолжение линии на поиск внешнего виноватого в нынешних проблемах страны: чем сильнее недовольство населения, тем больше будет разного рода санкций и актов про "агрессию", "оккупацию" и прочую атрибутику того виртуального мира, в который сегодня власть пытается погрузить всю страну", - подчеркнул Косачев

"По идее, Киев пока еще говорит о стремлении в Европу, а не в состав североамериканских штатов, но как раз в Европе сейчас к санкциям все больше вопросов, чем желаний их усилить и расширить, если не считать устойчивое русофобское лобби, которое сделало карьерные ставки на противостояние России", - отметил Косачев.

Кроме того, как считает парламентарий, вето, наложенное Будапештом на контакты на высшем уровне между НАТО и Украиной, вообще ставит под сомнение целесообразность поездки Порошенко на саммит альянса 11-12 июля в Брюсселе. "На жесткую позицию венгров Украина реагирует в привычном ключе - акциями националистов у посольства Венгрии. Собственно, ровно то же она делала и во время президентских выборов в России: блокировала подходы в диппредставительство. Вот и все, что реально может сегодня сделать украинская власть, - идти на провокации и физические блокады", - констатировал глава международного комитета Совфеда.

Новые санкции Киева

Украина в очередной раз расширила в пятницу санкционные списки в отношении физических лиц и организаций из России. Президент страны Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о внесении изменений в перечень, в котором теперь числятся 1759 человек и 786 организаций, в их числе семь российских политических партий.

В отношении физических и юридических лиц, подпавших под санкции, на территории Украины прекращают выполняться экономические и финансовые обязательства, активы организаций также будут заблокированы.