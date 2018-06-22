В ЦИК заявили, что санкции Киева не повлияют на международную деятельность Центризбиркома

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Включение Центризбиркома России и ее руководства в санкционный список Украины не осложнит международную деятельность ведомства и наблюдение за выборами в других странах, но является неконструктивным и нелогичным шагом. Такое мнение высказал в пятницу в беседе с ТАСС член ЦИК РФ Василий Лихачев, курирующий международную деятельность комиссии.

"Конечно, не отразится [на международном наблюдении]", - сказал он, добавив, что ранее некоторые представители ЦИК уже были включены в санкционные списки разных стран и организаций. Сам Лихачев подпал под санкции Грузии, его коллега Николай Левичев включен в санкционный список Евросоюза.

"Подобного рода шаг, связанный с дискриминацией моих коллег - руководства Центральной избирательной комиссии, это шаг алогичный, шаг, вне всякого сомнения, нелигитимный и шаг абсолютно не конструктивный. Он не улучшает отношения Москвы и Киева", - сказал Лихачев.

Собеседник агентства напомнил, что на выборах в Госдуму в 2016 году и на президентских выборах 18 марта этого года Украина продемонстрировала "факты отхода от своих международных обязательств" по организации возможностей для голосования россиян на своей территории. "Фактически власти украинского государства пошли на нарушение целого ряда международных обязательств", - подчеркнул он, добавив, что на консульском учете на Украине состоят 76 тыс. российских избирателей.

При этом Лихачев отметил, что представители Украины были в составе наблюдательских миссий БДИПЧ ОБСЕ на думских выборах 2016 года и президентских выборах этого года. Он полагает, что Украина и в дальнейшем будет проявлять интерес к российским выборам.

Лихачев подчеркнул, что в настоящее время никакого взаимодействия между ЦИК России и ЦИК Украины нет, Центризбирком РФ приглашал украинских коллег на международную конференцию в прошлом году, но ответа не получил.