Трутнев: министр Александр Козлов может возглавить межправкомиссию РФ и КНДР

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Глава Минвостокразвития Александр Козлов может стать председателем межправкомиссии России и КНДР вместо ушедшего с поста Александра Галушки.

Об этом ТАСС сообщил в пятницу вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Думаю, что будет преемственность, думаю, что Козлов возглавит, но решение будет приниматься правительством", - сказал он. Трутнев добавил, что это может произойти в ближайшее время. "Думаю, что быстро", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках назначения.

Предыдущим председателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР был экс-министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Президент России Владимир Путин 18 мая назначил Козлова главой Минвостокразвития, освободив его от должности губернатора Амурской области. Козлов возглавлял регион с 25 марта 2015 года. Он стал третьим министром, отвечающим за развитие Дальнего Востока.