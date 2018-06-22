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Трутнев: министр Александр Козлов может возглавить межправкомиссию РФ и КНДР

Политика
22 июня, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Решение будет принимать правительство, подчеркнул полпред президента

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Глава Минвостокразвития Александр Козлов может стать председателем межправкомиссии России и КНДР вместо ушедшего с поста Александра Галушки.

Об этом ТАСС сообщил в пятницу вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Думаю, что будет преемственность, думаю, что Козлов возглавит, но решение будет приниматься правительством", - сказал он. Трутнев добавил, что это может произойти в ближайшее время. "Думаю, что быстро", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках назначения.

Предыдущим председателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР был экс-министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Президент России Владимир Путин 18 мая назначил Козлова главой Минвостокразвития, освободив его от должности губернатора Амурской области. Козлов возглавлял регион с 25 марта 2015 года. Он стал третьим министром, отвечающим за развитие Дальнего Востока.

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Персоны
Трутнев, Юрий Алексеевич Козлов, Александр Петрович Путин, Владимир Владимирович Галушка, Александр Сергеевич
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