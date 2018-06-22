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Щеголев не стал комментировать слухи о возможности его назначения полпредом президента РФ

Политика
22 июня, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Помощник президента РФ подтвердил, что до сих пор занимает эту должность

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Помощник президента РФ Игорь Щеголев не комментирует слухи о возможных кадровых решениях в отношении него.

В беседе с журналистами Щеголев утвердительно ответил на вопрос, является ли он в настоящее время по-прежнему помощником президента РФ (до сих пор не сообщалось ни о переназначении, ни об освобождении Щеголева от должности в Администрации Кремля).

"Слухи как же я могу комментировать", - сказал Щеголев на просьбу прокомментировать публикации о том, что он может быть назначен полпредом главы государства в одном из федеральных округов.

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Персоны
Щеголев, Игорь Олегович Путин, Владимир Владимирович
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