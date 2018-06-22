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Партия "Зеленые" сняла своего кандидата с выборов мэра Москвы в пользу Собянина

Политика
22 июня, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Взамен партия намерена сконцентрировать усилия в других регионах, чтобы увеличить узнаваемость

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российская экологическая партия "Зеленые" по итогам конференции в пятницу приняла решение снять своего кандидата Героя России, летчика-космонавта Сергея Ревина с выборов мэра Москвы и поддержать действующего градоначальника Сергея Собянина. Об этом передает корреспондент ТАСС.

"Партия должна работать по всей стране. Есть мнение центрального совета, что в такой политической ситуации есть необходимость снять нашего кандидата с его согласия с выборов мэра города Москвы и приложить все усилия, чтобы победа Собянина была безоговорочной", - заявил в ходе конференции председатель Российской экологической партии "Зеленые" Анатолий Панфилов.

Он добавил, что партия взамен сконцентрирует усилия в тех регионах, где есть перспектива набрать 5% голосов. "Мы на центральном совете рассматривали вопрос о том, чтобы нам усилить избирательные процессы именно в тех территориях, где мы могли бы набрать 5-7%, чтобы позволило нашей партии увеличить узнаваемость. Если мы в одном из субъектов набираем 5%, то мы становимся партией, которая на парламентских выборах в Государственную думу уже не собирает подписи. Это серьезный вклад в будущее избирательной кампании", - пояснил он.

Ревин поддержал это предложение. "Решение о том, чтобы снять свою кандидатуру с выборов в мэры Москвы продиктовано сложными обстоятельствами. Кроме того, мы понимаем, что Сергей Семенович сделал и делает много для города. У нас есть своя программа при этом, и мы надеемся, что основная часть пунктов моей программы будет принята Сергеем Семеновичем Собяниным в случае его победы на выборах и мы могли бы поработать", - добавил он.

По итогам голосования участники конференции единогласно поддержали снятие Ревина. Сведения об этом решении будут переданы в Мосгоризбирком сегодня. Также региональное отделение намерено предложить избирательному штабу Собянина включить Ревина в число его доверенных лиц.
Партия "Зеленые" выдвинула Ревина 6 июня кандидатом на должность столичного градоначальника. 7 июня он подал документы о выдвижении в Мосгоризбирком.

Ход выборной кампании в Москве

Всего на настоящий момент 21 кандидат подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве претендентов на пост столичного градоначальника. Действующий мэр Сергей Собянин участвует в выборах как самовыдвиженец. От КПРФ баллотируется экс-депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин, от "Справедливой России" - муниципальный депутат Илья Свиридов, от ЛДПР - председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

В числе претендентов на пост мэра экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, выдвинутый "Гражданской инициативой", самовыдвиженцы: глава муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин, лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, предприниматель Герман Стерлигов, общественный деятель и журналист Антон Красовский.

Каждому кандидату для регистрации на выборах необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 местных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Таким ресурсом по итогам прошедших в прошлом году муниципальных выборов обладает только "Единая Россия". Кандидат-самовыдвиженец должен также заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования. 

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