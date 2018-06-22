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Медведев освободил Олерского от должности замглавы Минтранса по его просьбе

Политика
22 июня, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Виктор Олерский работал в министерстве с 2009 года

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением освободил Виктора Олерского от должности замглавы Минтранса по его просьбе.

"Освободить Олерского Виктора Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации - руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта по его просьбе", - говорится в документе от 21 июня, опубликованном на сайте правительства.

Олерский с июля 2009 года работал в Минтрансе на должности заместителя министра. С 8 февраля 2016 года он был заместителем министра транспорта РФ - руководителем Федерального Росморречфлота.

В настоящее время у министра транспорта Евгения Дитриха пять заместителей.

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Персоны
Дитрих, Евгений Иванович Медведев, Дмитрий Анатольевич Олерский, Виктор Александрович
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