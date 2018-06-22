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Путин переназначил Патрушева секретарем Совета безопасности РФ

Политика
22 июня, 13:04 дата обновления: 22 июня, 13:08 UTC+3

В Кремле сообщили, что указ президента вступает в силу со дня его подписания

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин переназначил Николая Патрушева секретарем Совета безопасности РФ.

"Назначить Патрушева Николая Платоновича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации", - говорится в указе главы государства.

"Указ вступает в силу со дня его подписания", - сообщает пресс-служба Кремля.

Другим указом Путин переназначил первого заместителя секретаря Совета безопасности Юрия Аверьянова и пять заместителей секретаря СБ - Сергея Вахрукова, Александра Гребенкина, Рашида Нургалиева, Михаила Попова, Олега Храмова. Все они сохранили свои прежние должности.

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Персоны
Аверьянов, Юрий Тимофеевич Нургалиев, Рашид Гумарович Путин, Владимир Владимирович Патрушев, Николай Платонович
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