Путин переназначил Патрушева секретарем Совета безопасности РФ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин переназначил Николая Патрушева секретарем Совета безопасности РФ.

"Назначить Патрушева Николая Платоновича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации", - говорится в указе главы государства.

"Указ вступает в силу со дня его подписания", - сообщает пресс-служба Кремля.

Другим указом Путин переназначил первого заместителя секретаря Совета безопасности Юрия Аверьянова и пять заместителей секретаря СБ - Сергея Вахрукова, Александра Гребенкина, Рашида Нургалиева, Михаила Попова, Олега Храмова. Все они сохранили свои прежние должности.