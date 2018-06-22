Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков не подтвердил получение Кремлем прошения о помиловании Сенцова от председателя СЕ

Политика
22 июня, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

При этом пресс-секретарь главы государства подтвердил тот факт, что тема обменов затрагивалась в ходе телефонного разговора президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко.

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил факт получения Кремлем прошения о помиловании Олега Сенцова от имени генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда.

"Мне неизвестно о том, что такое прошение было", - сказал он, отвечая на вопрос, готов ли Кремль рассмотреть это прошение.

При этом, по его словам, сложности с обменом Сенцова не связаны с тем, что он не признает себя гражданином России. "Он же осужден и осужден по очень тяжкой статье, вот в чем дело, - подчеркнул Песков. - Речь идет о том, кем он является де-юре, не важно, кем он себя признает и кем он себя не признает".

Тем не менее, пресс-секретарь президента РФ подтвердил тот факт, что тема обменов затрагивалась в ходе телефонного разговора президентов Владимира Путина и Петра Порошенко. "Тема обменов затрагивалась в ходе телефонного разговора Путина и Порошенко и собственно в русле этого обсуждения на уровне глав государств работают омбудсмены двух стран", - уточнил он.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Олега Сенцова к 20 годам тюрьмы. Суд признал его виновным в создании террористического сообщества, действовавшего в Крыму. По версии следствия, весной 2014 года его участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Сам Сенцов своей вины не признал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Персоны
Ягланд, Турбьёрн Песков, Дмитрий Сергеевич Порошенко, Петр Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
2
Юмашев назначен советником Путина на общественных началах
3
В Самаре 69-летняя женщина выбросила пятилетнюю девочку с третьего этажа
4
ВЦИОМ: рейтинг правительства РФ снизился в июне из-за роста цен на бензин
5
Власти Аргентины попросили лишить их соотечественника Fan ID из-за непристойной выходки
6
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
7
Делегация обеих палат Конгресса США едет в Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости