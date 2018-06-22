Песков не подтвердил получение Кремлем прошения о помиловании Сенцова от председателя СЕ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил факт получения Кремлем прошения о помиловании Олега Сенцова от имени генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда.

"Мне неизвестно о том, что такое прошение было", - сказал он, отвечая на вопрос, готов ли Кремль рассмотреть это прошение.

При этом, по его словам, сложности с обменом Сенцова не связаны с тем, что он не признает себя гражданином России. "Он же осужден и осужден по очень тяжкой статье, вот в чем дело, - подчеркнул Песков. - Речь идет о том, кем он является де-юре, не важно, кем он себя признает и кем он себя не признает".

Тем не менее, пресс-секретарь президента РФ подтвердил тот факт, что тема обменов затрагивалась в ходе телефонного разговора президентов Владимира Путина и Петра Порошенко. "Тема обменов затрагивалась в ходе телефонного разговора Путина и Порошенко и собственно в русле этого обсуждения на уровне глав государств работают омбудсмены двух стран", - уточнил он.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Олега Сенцова к 20 годам тюрьмы. Суд признал его виновным в создании террористического сообщества, действовавшего в Крыму. По версии следствия, весной 2014 года его участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Сам Сенцов своей вины не признал.