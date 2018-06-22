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Зюганов назвал новые санкции Киева "очередной глупостью"

Политика
22 июня, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Политик отметил, что этот указ унижает, прежде всего, украинский народ

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал новые санкции Киева, которые коснулись семи российских политических партий, очередной глупостью, обратив внимание на оскорбительность того факта, что указ об их введении был подписан накануне Дня памяти и скорби.

"Что касается эффективности этих указов и решений, это глупость очередная, так же как глупость, связанная с закупкой американского газа или южноафриканского угля. Одна глупость следует за другой, так что нас это не беспокоит. Мы помогали и будем помогать украинскому народу, своим друзьям, братьям, для нас это вопрос принципа", - заявил Зюганов ТАСС в пятницу.

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"Этот указ унижает, прежде всего, украинский народ, тем более он принят накануне Дня памяти и скорби. Считаю, что принятие такого рода указа накануне святой даты - это вызов всем нам... Коммунисты сражались и отчаянно защищали державу. Украина вся оказалась под пятой фашистов, все народы Советского Союза освобождали, защищали и боролись", - напомнил он.

22 июня в России отмечается День памяти и скорби - в этот день ровно 77 лет назад германские войска перешли границу СССР и атаковали советские города - Киев, Минск, Ригу, Севастополь и другие.

Санкции против российских партий

Ранее Украина внесла в санкционные списки политическую партию "Единая Россия" и еще шесть партий. Расширенный перечень ограничительных мер подписал в четверг президент страны Петр Порошенко.

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Ограничительные меры теперь действуют также в отношении "Либерально-демократической партии России (ЛДПР)", "Родины", "Демократической партии России", "Аграрной партии России", "Коммунистической партии Российской Федерации" (КПРФ) и "Патриотов России".

Согласно решению, у всех партий заблокированы активы на территории Украины, также им запрещен вывод капитала за пределы страны, у них аннулируются лицензии или иные разрешающие документы на ввоз или вывоз с Украины валютных ценностей, вводятся ограничения по выдаче наличных по банковским карточкам.

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