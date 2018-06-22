Делегацию РФ на СМИД ОЧЭС в Ереване 27 июня возглавит заместитель Лаврова Панкин

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин возглавит российскую делегацию на заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Ереване. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"27 июня в Ереване состоится 38-е заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Российскую делегацию на данном мероприятии возглавит заместитель министра иностранных дел Александр Панкин".

"Планируется рассмотреть итоги армянского председательства в ЧЭС, пути и задачи повышения эффективности деятельности организации, продвижения инициатив по наращиванию проектного сотрудничества, работу отраслевых вспомогательных органов ЧЭС, включая итоги двух министерских встреч по вопросам сотрудничества в сфере образования и туризма", - добавили в министерстве.

37-е заседание СМИД ОЧЭС прошло в Киеве в декабре 2017 года.