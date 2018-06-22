Юмашев назначен советником Путина на общественных началах

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Валентина Юмашева своим советником на общественных началах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин своим распоряжением назначил Юмашева Валентина Борисовича советником президента Российской Федерации на общественных началах", - говорится в сообщении.

Юмашев родился 15 декабря 1957 года в Перми, со второй половины 1970-х стал работать в столичных газетах, в 1989 году познакомился с народным депутатом СССР Борисом Ельциным, в последующие годы стал его "литературным помощником". В 1991-1995 годах - заместитель главного редактора журнала "Огонек", затем, до августа 1996 года - гендиректор ЗАО "Огонек".

Во время президентской кампании 1996 года входил в предвыборный штаб Ельцина, переизбиравшегося на второй президентский срок. В августе того же года был назначен советником президента РФ по вопросам взаимодействия со СМИ, занимал этот пост до февраля 1997 года. С марта 1997 года по декабрь 1998 года был руководителем администрации президента РФ. В конце 1998 года был назначен советником президента РФ на общественных началах.

В 2000 году Юмашев вошел в состав учредителей Фонда первого президента России Б.Н. Ельцина (ныне "Ельцин Центр").

С 2002 года женат вторым браком на Татьяне Дьяченко, дочери Бориса Ельцина.

Путин также назначил премьера Чечни Абубакара Эдельгериева советником президента. С мая 2012 года по настоящее время 43-летний Эдельгериев занимал пост председателя правительства Чеченской Республики.

Кроме того, президент подписал указ об освобождении от должности советника главы государства Александра Бедрицкого.

"Освободить Бедрицкого Александра Ивановича от должности советника президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа.

Бедрицкий, которому в июле исполнится 71 год, с 2009 года занимал пост советника президента - специального представителя президента по вопросам климата. В 1993 - 2009 годах он был руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета).