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Путин переназначил Кузнецову на должность омбудсмена по правам ребенка

Политика
22 июня, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Свои посты также сохранили замруководителя протокола президента и заместитель пресс-секретаря главы государства

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин переназначил Анну Кузнецову на пост омбудсмена по правам ребенка, сообщила пресс-служба Кремля.

Также свои посты сохранили замруководителя протокола президента Михаил Казаринов и заместитель пресс-секретаря главы государства Юрий Свиридов.

"Президент России Владимир Путин подписал Указ "О должностных лицах Администрации президента Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы. Согласно приведенному тексту указа, российский лидер распорядился "назначить Казаринова Михаила Анатольевича - заместителем руководителя протокола президента Российской Федерации; Кузнецову Анну Юрьевну - Уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка; Свиридова Юрия Константиновича - заместителем пресс-секретаря президента Российской Федерации".

Указ вступил в силу со дня его подписания.

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Кузнецова, Анна Юрьевна Путин, Владимир Владимирович
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