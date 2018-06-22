Путин переназначил Кузнецову на должность омбудсмена по правам ребенка

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин переназначил Анну Кузнецову на пост омбудсмена по правам ребенка, сообщила пресс-служба Кремля.

Также свои посты сохранили замруководителя протокола президента Михаил Казаринов и заместитель пресс-секретаря главы государства Юрий Свиридов.

"Президент России Владимир Путин подписал Указ "О должностных лицах Администрации президента Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы. Согласно приведенному тексту указа, российский лидер распорядился "назначить Казаринова Михаила Анатольевича - заместителем руководителя протокола президента Российской Федерации; Кузнецову Анну Юрьевну - Уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка; Свиридова Юрия Константиновича - заместителем пресс-секретаря президента Российской Федерации".

Указ вступил в силу со дня его подписания.