Дижур от партии "Яблоко" подал документы для выдвижения на пост губернатора Подмосковья

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Депутат Чеховского городского совета Московской области Николай Дижур подал документы в избирательную комиссию Подмосковья для выдвижения на должность губернатора региона от партии "Яблоко". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе комиссии.

"Николай Дижур подал документы в Мособлизбирком", - сказали в пресс-службе.

Дижур назвал три пункта своей предвыборной кампании. "Первый - экология, то есть создание условий для человеческой жизни людей в Московской области. Второй пункт - полная отмена административной реформы, возврат административно-территориального деления Московской области к первоначальной стадии. Третий пункт - это социальная справедливость. Я не считаю допустимым, чтобы губернатор зарабатывал 100 млн рублей, а пенсионер - 9 тыс. рублей. Эта разница обуславливает не восприятие власти", - сказал он.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр - собрать не менее 196 подписей в свою поддержку.

"Единая Россия" выдвинула действующего главу региона Андрея Воробьева, партия "Справедливая Россия" - Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, Партия роста - Бориса Надеждина, "Альянс Зеленых" - Лилию Белову, партия "Яблоко" - Николая Дижура.

Все они подали документы в Мособлизбирком, теперь им предстоит пройти муниципальный фильтр.