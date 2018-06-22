Путин переназначил глав большинства управлений Кремля

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Глава государства Владимир Путин назначил начальником управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева. Он сменил на этой должности Михаила Брюханова, который переведен на пост заместителя руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Харичев с января 2017 года занимал должность заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике.

В остальном состав начальников кремлевских управлений почти не претерпел изменений. Подавляющее большинство руководителей подразделений администрации получили переназначения, о чем свидетельствует указ "О должностных лицах администрации президента Российской Федерации", распространенный пресс-службой Кремля.

Единственное подразделение, которое не упомянуто в указе, - управление по обеспечению конституционных прав граждан. До сих пор его возглавлял Дмитрий Жуйков. Документов по этому руководителю Кремль до сих пор не обнародовал.

Прежним составом

Инна Биленкина сохранила пост начальника управления по научно-образовательной политике, Олег Говорун - начальника управления по социально-экономическому сотрудничеству с государствами - участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетии, Анна Куликова - начальника управления протокола президента.

Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, которое было переформатировано в этом году, продолжил возглавлять Андрей Липов.

Александр Манжосин остался во главе управления по внешней политике, Михаил Михайловский - управления по работе с обращениями граждан и организаций.

Начальником управления по общественным проектам вновь назначен Сергей Новиков, начальником управления по госнаградам - Владимир Осипов, начальником управления информационного и документационного обеспечения президента - Сергей Осипов, начальником экспертного управления - Владимир Симоненко.

Управление по общественным связям и коммуникациям вновь поручено возглавлять Александру Смирнову, управление по вопросам госслужбы и кадров - Антону Федорову.

Андрей Цыбулин переназначен начальником управления пресс-службы и информации президента, Владимир Чернов - начальником управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, Андрей Чоботов - начальником управления по вопросам противодействия коррупции, Андрей Ярин - начальником управления по внутренней политике.

Руководителем канцелярии президента назначен Александр Голублев.