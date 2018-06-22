Эксперты: снижение рейтинга кабмина было ожидаемым после формирования его нового состава

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Снижение рейтинга правительства после президентских выборов и формирования нового состава кабинета министров закономерно на фоне завышенных ожиданий народа, считают эксперты.

В пятницу Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал снижение оценок работы правительства и президента РФ в июне. Возможными причинами этого, по мнению руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова, стал рост цен на бензин, а также предложение об изменении пенсионного законодательства.

Завышенные ожидания

"Надо понимать, что все ожидания, особенно послевыборные, после смены правительства всегда несколько завышены и сопровождаются определенными элитными разногласиями, которые подсвечиваются в СМИ", - делится мнением директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. По его словам, "после таких больших перемен всегда существуют два-три месяца, когда рейтинги падают". "Но это было предсказуемо", - подчеркивает политолог.

Эту позицию разделяет и вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. "Вообще небольшое падение рейтингов после выборов - это логичная история, такое часто происходит", - отмечает она.

В этой связи закономерно и снижение рейтинга президента, полагают эксперты. "У нас такая специфика политической культуры, что президент воспринимается как человек, который ответственен вообще за все, что происходит в стране", - объясняет Федорова. "У нас так устроена система восприятия власти: если какой-то министр что-то не так сделал, все сразу начинают говорить: "А почему президент ему по голове не дал?" Поэтому на рейтинге президента косвенно сказываются любые проблемы, которые происходят и в регионах, и в правительстве", - добавляет Смирнов.

Рост цен на бензин

Кроме того, констатирует политолог, в снижении рейтингов правительства существенную роль сыграл рост цен на бензин. Этот фактор, по его мнению, повлиял на ухудшение отношения людей к кабмину в большей степени, нежели предложение об изменении пенсионного законодательства.

"На самом деле рост цен на бензин, который, кстати говоря, связан с мировым ростом цен на нефть, более серьезно сказался на падении рейтинга правительства, чем разговоры о пенсионной реформе, по той причине, что цены подорожали сегодня, даже вчера, а пенсионная реформа - это пока еще разговоры", - полагает эксперт.

Что касается пенсионных изменений, Смирнов считает, что их суть "не всегда хорошо объясняют". Кроме того, отметил он, ситуация "очень часто нагнетается людьми, которые в этом вопросе не разбираются, потому что решения до конца не приняты и еще непонятно, по какой окончательной модели" будет идти реформа. "Сейчас нужно бросать серьезные усилия на то, чтобы объяснять и информировать людей о том, как это все будет работать. Недоверие и отторжение связано с тем, что люди пока не понимают, что будет происходить", - предположила Федорова.