Жириновский заявил о нелегитимности украинских санкций

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает нелегитимными украинские санкции, а саму Украину называет "провалившимся государством".

"Мы, партия ЛДПР, не признали ни госпереворот на Украине, ни последовавшие за ним выборы, потому что считаем свержение [экс-президента Виктора] Януковича незаконным. Так что и сама нынешняя украинская власть, и все ее решения для нас просто нелегитимны", - написал он в своем Telegram-канале в пятницу, комментируя расширение санкций Украины, под которые попали шесть российских политических партий, в том числе ЛДПР.

По его мнению, "вся нынешняя Украина - это провалившееся государство, существует только за счет дотаций из Евросоюза". "Но европейцам уже надоедает терпеть Киев, от которого одни проблемы, и рано или поздно они бросят этот чемодан без ручки", - полагает Жириновский.